الحبس سنة لعامل بسبب اتجاره فى الأقراص المخدرة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ر.ج"، عامل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين وليد سيد أمين وناجح عبد الحميد محمد، وبأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط مباحث دار السلام مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة "ترامادول" وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات قيام المتهم بترويج بضاعته على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف بدائرة المركز وتم ضبطه وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة .

تم إعداد كمين للمتهم، وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.