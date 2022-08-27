وأضافت الوزارة في بيان -نقلته وكالة أنباء تايوان الرسمية "سي إن إيه" في نسختها الإنجليزية- أن الطائرات الـ13 التي اقتحمت منطقة الدفاع الجوي التايوانية، تضمنت 7 طائرات من طراز "شينيانج جيه-16"، وطائرتين "شينجدو جيه-10"، و4 طائرات من طراز "إتش-6".



وأشارت الوزارة إلى أن تايوان ردّت بنشر أنظمة الدفاع الجوي وتحليق المقاتلات الجوية والدوريات البحرية من أجل رصد مسار الطائرات الصينية.



ولفتت وكالة الأنباء "سي إن إيه" إلى أن وزارة الدفاع التايوانية تنشر معلومات حول اختراق الطائرات الصينية للمجال الدفاعي الجوي لتايوان منذ 17 سبتمبر عام 2020، وسط تصاعد اختراقات القوات الجوية الصينية لحدود منطقة الدفاع الجوي التايوانية.



وأضافت الوكالة أن الصين رفعت من كثافة مناوراتها العسكرية في أوائل أغسطس الجاري بعد زيارة رئيسة الكونجرس الأمريكية، نانسي بيلوسي، إلى تايوان يومي 2 و3 من الشهر الجاري، حيث عقد الجيش الصيني 5 تدريبات عسكرية حية في 6 مواقع مختلفة حول تايوان.



كما أعرب متحدث باسم البر الرئيسي الصيني، في وقت سابق من اليوم /السبت/، عن معارضته الشديدة لزيارات بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى منطقة تايوان الصينية ووصفها بأنها "غير رسمية"؛ وذلك ردًا على زيارة السيناتور الأمريكية مارشا بلاكبيرن لتايوان من الخميس إلى السبت، وقال "إن هذه الأعمال تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة".