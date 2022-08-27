"التموين" تضبط مصنعا يطرح بودرة تنقية زيت طعام للمطاعم تضر بصحة المستهلك

كتب مدحت وهبة

تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من ضبط مصنعا يقوم بتعبئة بودرة تنقية زيت طعام غير مطابقة للمواصفات القياسية، ويتم تصنيعها من خامات غير المصرح بها لتصنيع بودرة زيت الطعام، لبيعها للمطاعم بالغش والتدليس وتضر بصحة المستهلك، وتم ضبط الكميات والتحفظ على 200 كرتونة، وبكل كرتونة 30 كيسا زنة الكيس 130 جراما.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي لأى مخالفات من شأنها تضر بالمستهلك، حيث شنت الوزارة حملة برئاسة عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، وتم ضبط المصنع وتحرير محضر وعرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم إرسال عينات من بودرة تنقية زيت الطعام الى المعامل المختصة.