التعليم: طالب بإحدى لجان الثانوية فى البحيرة مسئول عن تصوير أسئلة الكيمياء

كتب محمود طه حسين

تمكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من ضبط الطلاب المسئولين عن تصوير أسئلة امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة دور ثان، حيث يؤدى أحدهم الامتحان فى إحدى لجان محافظة البحيرة.

بدأ طلاب الثانوية العامة دور ثان قبل قليل أداء امتحان مادتى الكيمياء لطلبة الشعبة العلمية (علوم ـ ورياضيات) بإجمالى 26 ألف و895 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا بإجمالى 12 ألف و431 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضيات الامتحان في مادة مقايس المفاهيم (الفيزياء).

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث أدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين كما يؤدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة البابل شيت فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.