التعليم العالي تطلق حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بمرحلة تقليل الاغتراب.. فيديو

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتوعية طلاب الثانوية العامة بمرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) بتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أى أخطاء قد تحدث معهم.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، إن المركز الإعلامى للوزارة أعد حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكترونى وتوضيح كيفية تقليل الاغتراب (التحويلات) بين الكليات والمعاهد وتشمل كافة الأشكال التوضيحية (قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بتقليل الاغتراب - فيديو توضيحى حول تقليل الاغتراب) والتى تُيسر على الطلاب إتمام تسجيلهم للتحويل عبر موقع التنسيق الإلكترونى بكل يُسر.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه يُمكن للطلاب متابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة القادمة، من خلال ما يُنشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامى للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما يُنشر على الموقع الإلكتروني، والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على مواقع التواصل الاجتماعي.

لمشاهدة الفيديو التوضيحى عن تقليل الاغتراب





كيف يتم تقليل الاغتراب بين الكليات الجامعية والمعاهد ؟

• يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت وهى خدمة مجانية مُتاحة عبر الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

س2: متى تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية ؟

• تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بالمرحلتين الأولى والثانية يوم السبت الموافق 27 أغسطس وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

س3: ما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني؟

• الكمبيوتر الشخصى للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، بشرط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعى بما يضمن سلامة الجميع .

س4: كيف يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى ؟

• بإدخال رقم الجلوس والرقم السرى الخاص بالطالب.

س5: كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المُرشح لها بشكل نهائي؟

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

س6: متى يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب؟

• عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة فى حدود النسبة المقررة، وهى 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

س7: ما القبول الإقليمى، ما موقف الكليات التى تخضع للقبول الإقليمى من التحويلات؟

• القبول الإقليمى هو اقتصار القبول فى بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المنطقة التعليمية التى تقع بها هذه الكليات والمعاهد.

• يتم التحويل إليها وفقًا للحد الأدنى، على أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة من الإدارة التعليمية التى تقع الجامعة فى نطاقها.

س8: كيف يُمكن للطالب معرفة الكلية المُرشح لها بشكل نهائي؟

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

س9: ما هى الشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل بين الكليات الجامعية؟

• التحويل المُناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التى أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب فى شهادة الثانوية العامة.

س10: ما هى الشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة؟

• يسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر فى ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفى ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.