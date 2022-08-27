ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم عن بيان البعثة الأممية دعوتها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وذكّرت جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وأكدت البعثة الأممية على ضرورة امتناع كافة الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف.