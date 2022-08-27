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الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكريمات

السبت، 27 أغسطس 2022 08:18 م
الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكريمات حادث انقلاب سيارة-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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طلبت النيابة العامة بالجيزة،  الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكريمات اتجاه حلوان ، تمهيدا للاستماع الى أقوالهم.
 
وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وأمرت بندب مهندس من إدارة المرور بالجيزة لفحص الحادث وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه وأسباب وقوع الحادث.
 
وأصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الكريمات اتجاه حلوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الصحراوي، في الاتجاه من بني سويف إلى حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وانقلبت ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص، وقام رجال المباحث برفع آثار الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
 

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