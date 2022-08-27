الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 أشخاص في تصادم بين سيارتي ميكروباص بالصف

كتب أحمد إسماعيل

طلبت النيابة العامة بالجيزة، الاستعلام عن حالة 5 أشخاص مصابين، في حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص بمنطقة الصف في الجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وكان تم التحفظ على سائقي السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، بعد أن تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين في الصف، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة وإجراء التحريات، تصادم سيارتي ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 5 من مستقلي السيارتين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.