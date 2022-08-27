وأوضحت قناة "يورو نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية، أن هذه التطورات ستعمل على تسوية جزء من النزاع الذي أدى إلى تصعيد التوترات على طول الحدود بين البلدين في أوائل شهر أغسطس الجارى.

ونقلت القناة تغريدة لجوزيب بوريل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والتي أكد خلالها "أنه في إطار الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي، فقد وافقت صربيا على إلغاء وثائق الدخول والخروج لحاملي بطاقة هوية كوسوفو، ووافقت كوسوفو على عدم تقديمهم لحاملي الهوية الصربية، والاتحاد الأوروبي تلقى ضمانات من رئيس الوزراء ألبين كورتى بشأن ذلك".