الإفتاء تعلن فتح باب التقدم لتأهيل المقبلين على الزواج للمرة الأولى أون لاين

كتب ــ لؤى على

أعلنت دار الإفتاء المصرية فتح باب التقدم للبرنامج السادس عشر لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج بكامل محاضراته التدريبية أونلاين.

يهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل وإرشاد المقبلين على الزواج بمهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان.

يبدأ التسجيل والاشتراك من الأحد الموافق: 28/ 8/ 2022، كما يمكن الاستفسار: عن طريق الاتصال (واتس آب) على (01282282892) من العاشرة صباحًا إلى الخامسة مساءً.

وفي ذات السياق، اختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية دورته لتأهيل وتدريب المقبلين على الزواج، ضمن برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية، حاضر فيها نخبة من المحاضرين المتخصصين الشرعيين والنفسيين.

وأوضح المحاضرون خلال الدورة التي شهدت تفاعلًا كبيرًا من المتدربين، العديد من المفاهيم والأحكام الدينية والمبادئ المجتمعية حول الزواج، كاكتساب مهارات التعامل بين الزوجين، وضوابط العلاقات الأسرية، فضلا عن شكل العلاقة الصحيح بين الرجل والمرأة، وطبيعة الحب قبل الزواج، وأثر المشاعر على صحة الاختيار، وغيرها من المواضيع المهمة للمقبلين على الزواج.

وكان قد افتتحت بمقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مشيخة الأزهر الشريف فعاليات وأنشطة عدد من الدورات لتأهيل المقبلين على الزواج ضمن سلسلة جديدة لتدريب المقبلين على الزواج، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، ولا زالت الأنشطة تترى من أجل بناء بيت سعيد قادر على العطاء وتخطي الصعاب التي تهدد استقرار الأسرة.

ويتيح المركز لراغبي الحضور واجتياز دورات تأهيل المقبلين على الزواج التسجيل، عبر الاتصال على هاتف رقم: 19906، أو من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.