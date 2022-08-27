الأنجوليون يتوافدون لإلقاء النظرة الأخيرة على الرئيس السابق دوس سانتوس

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بدأ الأنجوليون في التوافد، اليوم /السبت/، من أجل إلقاء النظرة الأخيرة على الرئيس السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس، والذي وافته المنية الشهر الماضي.



وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية أنه سيتم تشييع جثمان دوس سانتوس غدا /الأحد/ خلال جنازة رسمية من المقرر أن يحضرها عدد من القادة الأجانب، بما فيهم رؤساء البرتغال وموزمبيق وجنوب أفريقيا.



وكان دوس سانتوس، الذي حكم أنجولا بقبضة من حديد لمدة 38 عاما، قد توفي في 8 يوليو 2022 في أحد المستشفيات بإسبانيا عقب إصابته بسكتة قلبية.