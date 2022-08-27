اليوم السابع
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السبت، 27 أغسطس 2022 10:47 م
أكرم القصاص
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الأزهر يتضامن مع باكستان فى مواجهة الفيضانات التى اجتاحت البلاد

السبت، 27 أغسطس 2022 10:00 م
الأزهر يتضامن مع باكستان فى مواجهة الفيضانات التى اجتاحت البلاد الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة باكستان؛ قيادة وشعبا، فى ضحايا الفيضانات التى اجتاحت مناطق متعددة فى البلاد، وأسفرت عن وفاة المئات، وإصابة وتشريد الآلاف، بعد تدمير منازلهم.

 

وأعرب الأزهر الشريف عن خالص تضامنه مع دولة باكستان فى تجاوز هذه المحنة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يوفق هذا البلد العزيز على تجاوز محنه، وأن يرزقه السلام والأمان والاستقرار.

 


الازهر الشريف

باكستان

الفيضانات

دولة باكستان



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