اعرف مصير شخص حفر سردابا أسفل منزله بحثا عن الآثار

كتب سليم على

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالفيوم، لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار، قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم) بالحفر والتنقيب بقصد البحث عن آثار، عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وتم العثور على حفرة وأدوات ومعدات الحفر.. وبمواجهته إعترف بقيامه بالحفر والتنقيب للبحث عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

يقول المشرع، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وأضاف المشرع ، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.