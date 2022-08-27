استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والطلائع الليلة

كتب: محمد أبو ضيف

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم السبت، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، غرف عمليات لتأمين الأبواب الداخلية والخارجية للاستاد، واستقبال الجماهير، وتأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وقرر الأهلى استكمال ما تبقى من الدورى المصرى باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم فى المسابقة.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلى بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلى بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف تمزق العضلة الضامة، وحسين الشحات قطع في غضروف الركبة، وعمرو السولية تمزق العضلة الخلفية.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع اليوم السبت فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.