ارتفاع ضحايا الاشتباكات المسلحة فى ليبيا لـ 13 شخصا وإصابة 95 آخرين

كتب أحمد جمعة

أكدت وزارة الصحة الليبية السبت، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة التي تشهدها طرابلس إلى 13 شخصا وإصابة 95 آخرين في الاشتباكات التي تشهدها العاصمة خلال الساعات الماضية.

فيما أوضحت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، أنها تتابع الاشتباكات الحامية التي لا زالت مستمرة في طرابلس وما خلفته من أضرار بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية الليبية في بيان صحفي – حصل اليوم السابع على نسخة منه – أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري من عبث واقتتال وصراع من أجل النفوذ والمصالح على حساب المدنيين، مشيرة إلى أنها سوف تتخذ ضمن واجباتها ومهامها الوطنية والقانونية والأخلاقية كل الإجراءات والوسائل التي تمكنها من حماية المدنيين ومؤسسات الدولة في طرابلس.

ذكرت الداخلية الليبية في بيانها البعثة الأممية والمجتمع الدولي بأن ما يجري في طرابلس ما هو إلا نتيجة طبيعية لغياب الدولة والمؤسسات الأمنية بسبب تشبث الحكومة منتهية الولاية بالسلطة ودعمها غير المشروع لجماعات مسلحة بهدف بقاءها في السلطة، مؤكدة أنه لا يمكن أن يستتب الأمن في طرابلس في ظل توازن الرعب.