ارتفاع الحرارة يتسبب فى احتراق المشترك والتعرض لماس كهربائى.. التفاصيل

كتبت ـ رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه فى إطار خطة شاكلة بالتوعية بأهمية الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية المنزلية لتجنب التعرض لحوادث الماس الكهربائى خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، بعض المعايير والمواصفات الخاصة بالمشترك الكهربائي التى يجب الالتزام بها لضمان الحفاظ على السلامة العامة وأمان المستهلك، وفيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتباعها لاختيار المشترك وحماية أفراد أسرتك وهي كالآتى :

- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الأحمال يفصل أتوماتيكيا.

- أن تكون كل برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق ميكانيكية.

- أن يكون الجسم الخارجي مصنوع من مادة مقاومة للاشتعال وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

-تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.

-تأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

-الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).