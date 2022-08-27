إيقاف بناء مخالف وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة هاني الجويلي، بإيقاف أعمال بناء خرسانية مخالفة، والتحفظ على مواد البناء (حديد التسليح والأخشاب) بعزبة الحاجر بقرية دموشيا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف بإيقاف أعمال تشوين لحالة تعد بالبناء المخالف علي مساحة 100 م أرض أملاك دولة بقرية أبو سليم، وتم مصادرة معدات التشوين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد على أرض أملاك دولة وحماية النيل بجوار ممشي كورنيش النيل على مساحه 5 قراريط، وذلك بالتوازي مع استمرار جهود الوحدة اليومية في قطاعات النظافة والتجميل بمناطق متفرقة من شوارع المدينة والقرى التابعة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة واستمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال أيام العطلات الرسمية والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراض الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية.