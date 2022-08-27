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إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات اتجاه حلوان

السبت، 27 أغسطس 2022 11:30 ص
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات اتجاه حلوان حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الكريمات اتجاه حلوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الصحراوي، في الاتجاه من بني سويف إلى حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وانقلبت ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص، وقام رجال المباحث برفع آثار الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 

ادارة المرور

اخبار الحوادث

حادث مروري



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