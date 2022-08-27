إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف

أصيب 6 أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي 7 راكب، على طريق مصر أسيوط الصحراوي الشرقي القديم، أمام قرية أبو صالح في نطاق محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي 7 راكب على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، أمام قرية أبو صالح، نتج عنه إصابة 6 أشخاص.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بـ 3 سيارات إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلي مستشفي بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم، وفاء سيد أبو حمد 57 موظفة، جروح و كدمات بالجسم، أمنية سعيد حسن 31 عامًا، اشتباة كسر بالعمود الفقرى، أسر اسلام سيد 8 سنوات، مصابًا جرح قطعى بالقدم الأيمن، لينا اسلام سيد 3 سنوات، مصابه بجروح و كدمات بالجسم، يزيد اسلام سيد 3 سنوات، مصابًا بجروح و كدمات بالجسم، سمير حسن عثمان 65 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقرى، جميعهم من أسرة واحدة مقيمين مركز الواسطي ببني سويف.