إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتي ميكروباص بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بمنطقة الصف في الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين في الصف، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة وإجراء التحريات، تصادم سيارتي ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 5 من مستقلي السيارتين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم التحفظ على سائقي السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.