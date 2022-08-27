اليوم السابع
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السبت، 27 أغسطس 2022 10:49 م
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز الرحمانية في البحيرة

السبت، 27 أغسطس 2022 09:42 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز الرحمانية في البحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل إحدى الترع بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة. 
 
كان اللواء أحمد خلف  مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة  وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بالقرب من قرية سعد بطريق الرحمانية-  دمنهور.
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

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