اليوم السابع
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إصابة 15 شخصا بينهم أطفال فى حادث انقلاب ميكروباص بقنا

السبت، 27 أغسطس 2022 11:02 ص
إصابة 15 شخصا بينهم أطفال فى حادث انقلاب ميكروباص بقنا انقلاب ميكروباص - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 15 شخصًا بينهم أطفال، اليوم السبت، في حادث انقلاب ميكروباص بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا وتم نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج.
 
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 15 شخصًا بينهم أطفال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، جميعهم من مركز أبوتشت، بالقرب من قرية السمطا التابعة لمركز دشنا، وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي مستشفى قنا الالعام لتلقي العلاج اللازم.
 
 

 

 


قنا

انقلاب ميكروباص

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