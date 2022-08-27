إصابة مسن بطلق نارى على يد عامل بسبب خلافات الجوار بالأرض الزراعية فى سوهاج

استقبل مستشفى طما المركزى شمالى محافظة سوهاج، مسن يبلغ من العمر 88 سنة، مصابا بطلق نارى خرطوش بالرأس والرقبة من الخلف، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وذلك على إثر قيام عامل بإطلاق النار عليه بسبب الخلاف على حول الجيرة بأرضهما الزراعية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز وإصابة مزارع بطلق نارى بسبب خلافات الجوار بالأرض الزراعية، وتم ضبط المتهم المسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول المدعو محمد م ع ا 88 سنة عامل زراعي ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى طما المركزى مصاباً " برش خرطوش بالرأس والرقبة من الخلف " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤاله اتهم كلا من مصطفي م ص م 43 سنة عامل وشقيقه خالد م ص م 30 سنة موظف ويقيمان بذات الناحية بالتعدي عليه، وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزة الأول مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات سابقة حول الجيرة بأرضهم الزراعية.

تم ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم عبارة عن"فرد خرطوش محلي الصنع"، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم التحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت التحقيق.