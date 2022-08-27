إصابة شخص نتيجة انقلاب سيارة نقل محملة بكونتينر على طريق الإسماعيلية الصحراوى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب سائق بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح نتيجة انقلاب سيارة نقل محمل عليها كونتنر على طريق الإسماعيلية مصر الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور بحارة طريق الخدمات، وجارى رفع السيارة وعودة الحركة لحارة طريق الخدمات، وتم نقل السائق المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لاسعافه ورعايته طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محمل عليها كونتنر بحارة النقل البطئ بطريق الإسماعيلية مصر الصحراوى أمام منطقة السحر والجمال دائرة مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وضباط المرور إلى مكان الحادث.

كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الاسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة النقل بسحجات وكدمات وجروح وتم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافه ورعايته طبيا.

وجارى رفع السيارة والكونتنرمن على الطريق وإعادة فتح طريق النقل البطئ مرة أخرى.