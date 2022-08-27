إحالة 3 أشخاص للجنايات النيابة اتهمتهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بعابدين

كتب كريم صبحى

قررت نيابة عابدين، إحالة 3 أشخاص، لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمة التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات.

وتلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من الأهالى بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق واحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الحفر للتنقيب عن الآثار.