أهالي قرية مسارة بأسيوط يشيعون جثامين 4 أطفال ضحايا انهيار منزل قديم.. صور

شيع أهالي قرية مسارة التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، جثامين 4 أطفال ضحايا حادث انهيار منزل قديم بالقرية، بعد أن انهار عليهم ليلة أمس وفارقوا الحياة، وتم انتشال جثامينهم من تحت أنقاض المنزل، وبعد انتهاء الإجراءات القانونية أمرت النيابة العامة بدفنهم.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد انهيار منزل قديم صادر له قرار خطر داهم، مكون من دور أرضي وأول علوي مبنى من الطوب اللبن، والأسقف ألواح وعروق خشبية، وأسفر عن مصرع 4 أطفال بعد انتشالهم من تحت الأنقاض وإصابة اثنين آخرين.

وكان محافظ أسيوط ، قد أصدر تكليفات للقيادات التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار، وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الاغاثة التابع للتضامن الاجتماعي واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.

وانتقل إلى موقع الحادث كل من اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعميد علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد وقوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الاغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي وتم فرض طوق أمني حول المنزل، وأسفر الحادث عن مصرع كل من محمد رمضان 4 سنوات وغادة أشرف 7 سنوات ومازن أشرف 5 سنوات وحبيبة صدام 8 سنوات وإصابة مانجه خيري 25 سنة بكدمات متفرقة وصاحب المنزل خيرى محمود فرج وتم نقلهم للمستشفى.

وأمر المحافظ تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز ديروط ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.



انهيار منزل بديروط (1)



انهيار منزل بديروط (2)



انهيار منزل بديروط (3)



انهيار منزل بديروط (4)



تشييع جثامين 4 أطفال ضحايا انهيار منزل قديم (1)