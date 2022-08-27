أهالى عزبة النصير بكفر الشيخ يطالبون بكوبرى لعبور الترعة.. ورئيس المدينة يرد

كتبت: شيماء حمدى - كفر الشيخ - محمد سليمان

أرسل القارئ جمعة ناصف عبد الجواد الرماح مناشدة عبر خدمة" صحافة المواطن" باليوم السابع، بسبب تهالك كوبري مدخل عزبة النصير الشرقية التابعة لهندسة صرف قلين وصرف غرب في محافظة كفر الشيخ، قائلا :" الكوبرى لا يصلح للسير عليه وعرضه لا يتجاوز المتر ونصف ويحتاج إحلال وتجديد حفاظا على ارواح المواطنين وعملنا حاجز بالحجارة من ناحية الطريق العمومي علشان متحصلش كارثة

وقال فادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين،إنه تم رفع معاينة للكوبري بوضعه الحالي، وسيتم مخاطبة مديرية الري بمحافظة كفر الشيخ، لإدارجه ضمن خطة الإحلال والتجديد خاصة أن الكوبري يخدم عدد من الاهالي، إضافة للحفاظ على أرواح المواطنين.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".