أخبار مصر.. القوى العاملة تحذر الراغبين فى العمل بالخارج من الوظائف الوهمية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تحذير وزارة القوى العاملة، المواطنين الراغبين فى العمل بالخارج، من إعلانات الوظائف الوهمية التى تعلن عنها مواقع وصفحات تواصل اجتماعي.

القوى العاملة تحذر الراغبين فى العمل بالخارج من إعلانات وظائف وهمية

حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين الراغبين فى العمل بالخارج، من إعلانات الوظائف الوهمية التى تعلن عنها مواقع وصفحات تواصل اجتماعي، ونبهت فى بيان لها اليوم السبت المواطنين، من التواصل مع تلك المواقع أو التعامل معها، والالتزام بتحرى الدقة، والتأكد من صحة عروض فرص العمل الحقيقية، عن طريق التواصل مع وزارة القوى العاملة، أو مكاتب التمثيل العمالى المنتشرة حول بلدان العالم.

الرئيس التونسي ورئيسة الحكومة يستقبلان مدبولى لحضور افتتاح قمة "تيكاد 8"

استقبل الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقصر المؤتمرات لحضور الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد8"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الكهرباء: فاتورة أغسطس تعبر عن جزء من استهلاك شهر يونيو وفقا لدورة القراءة كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن إفراط المواطنين فى استخدام الطاقة بشكل عام وخلال شهر أغسطس بشكل خاص وراء ارتفاع قيمة الفاتورة، ناصحا المواطن بضرورة توخى الحذر خلال استخدام تكييف الهواء وخاصة خلال شهر أغسطس، لأن ارتفاع درجات الحرارة يدفع البعض إلى سوء استهلاك التكييف الذي يعد سبب رئيسي في ارتفاع قيمة الفاتورة. القضاء الإداري يستبعد سامح عاشور ومنتصر الزيات من انتخابات المحامين رسميًا قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بقبول الدعوى التي تطالب باستبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من قائمة انتخابات نقابة المحامين.

التعليم: طالب بإحدى لجان الثانوية فى البحيرة مسئول عن تصوير أسئلة الكيمياء

تمكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من ضبط الطلاب المسئولين عن تصوير أسئلة امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة دور ثان، حيث يؤدى أحدهم الامتحان فى إحدى لجان محافظة البحيرة. الإفتاء عن أهمية تنظيم الأسرة: الإنسان الذى يضيع حقوق من يعولهم آثم شرعا أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكترونى، أهمية تنظيم الأسرة ، وذلك في إجابتها عن سؤال نصه : "ما حكم كثرة الإنجاب التي تؤدي إلى تقصير الأبوين في حق الأولاد من تربية ونفقة وتعليم ونحو ذلك؟".

الرئيس التونسي: جائحة كورونا أثبتت أن التعاون الدولى لم يكن بالقدر المطلوب