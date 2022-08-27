أبو الغيط يدعو إلى الحوار فى ليبيا ويطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم

بيشوى رمزى

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ قلقه جراء الأوضاع في طرابلس، داعيا إلى الحوار.

وكتب الأمين العام على حسابه الرسمي بموقع تويتر "أستشعر قلقاً كبيراً إزاء الأوضاع في ‎طرابلس وأطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم.. أدعو الجميع إلي الحوار"

وكانت قد أعلنت وزراة الصحة الليبية، مقتل 12 شخصا وإصابة 87 آخرين فى طرابلس بليبيا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية، وذكرت وكالة الأنباء رويترز إن القوات الداعمة للشرعية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبي برئاسة فتحي باشاغا" تتجه نحو طرابلس قادمة من مصراتة.

ومن ناحية أخرى ، قطع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى زيارته إلى تونس عائدا إلى ليبيا بعد اشتباكات طرابلس.