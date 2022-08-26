6 نصائح للنوم الجيد أثناء ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة

كتب - حسام الشقويرى

إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة وكذلك الرطوبة فهذا يجعل النوم صعبًا، حيث يجب أن تنخفض درجة حرارة أجسامنا من درجة إلى درجتين قبل النوم مباشرة وأثنائه للحفاظ على الطاقة ومساعدة الجسم على التركيز على الآليات الأخرى، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

وبالإضافة إلى ضبط درجة حرارة مكيف الهواء جرب هذه الخطوات للاسترخاء والنوم جيدًا، حتى فى أكثر أيام الصيف حرارة.

1. إبقاء الستائر مغلقة أثناء النهار

لتنظيم درجة الحرارة ضع فى اعتبارك إغلاق الستائر لتقليل تراكم الحرارة أثناء النهار، ما يسبب انخفاض درجة الحرارة التى تأتى عبر النوافذ بنسبة تصل إلى 60%، وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية.

2. تجنب التمارين العنيفة والوجبات الثقيلة قبل 4 ساعات من النوم

ويمكن أن يساعد الاسترخاء عقليًا وجسديًا جسمك أثناء محاولته التهدئة من الناحية الفسيولوجية، فحاول تجنب الأنشطة المجهدة والوجبات الثقيلة والتمارين الرياضية المكثفة فى المساء، لأن هذه العوامل تجعل أجسامنا أكثر سخونة.

3 - استخدم مزيل الرطوبة ومروحة

إذا لم يكن لديك مكيف هواء أو لم يكن قويًا بما يكفى، يقترح وضع وعاء به ماء بارد وثلج فى غرفة نومك، ضع مروحة خلفها ووجهها نحو مساحة نومك لتضخيم تأثيرات تبريد المروحة، وإذا كنت تعيش فى منطقة يكون الجو حارًا ورطبًا فيها، فحاول الحفاظ على الرطوبة عند أو أقل من 50 إلى 60%.

4. الاستحمام قبل النوم

دراسة نُشرت فى مراجعات طب النوم فى أغسطس 2019 وجدت أن الاستحمام الدافئ أو الفاتر قبل النوم بساعة إلى ساعتين يمكن أن يحسن النوم بشكل كبير، سيشعر جسمك بالبرودة نسبيًا عند الخروج من الحمام إلى درجة حرارة منزلك ، وسيستمر في البرودة بينما يستعد للراحة.

5. النوم بملابس قطنية

اختر ملابس مصنوعة من ألياف طبيعية مثل القطن أو الصوف الخفيف أو الحرير، ووجدت دراسة في عدد أغسطس 2019 من مجلة Nature and Science of Sleep أنه بالمقارنة مع المواد الاصطناعية مثل البوليستر، فإن ملابس النوم فى الأقمشة الطبيعية ساعدت الناس على النوم بشكل أسرع.

6. جرب مرتبة التبريد

تميل المراتب التقليدية إلى السماح بنوم أكثر برودة من مراتب الإسفنج أو اللاتكس بينما العديد من المراتب الإسفنجية الجديدة والمراتب الأخرى مصممة بمكونات تنظم درجة الحرارة على سبيل المثال، مصممة بفقاعات هواء صغيرة تزيد من قابلية التهوية وتقلل من احتباس الحرارة.