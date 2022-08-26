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4 أيام على انتهاء فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

الجمعة، 26 أغسطس 2022 04:00 ص
4 أيام على انتهاء فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين بطاقة تموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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يواصل موقع دعم مصر إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات، كذلك يتم التسجيل أيضا على بوابة مصر الرقمية، وذلك حتى  يوم 30  أغسطس الجارىً ، وذلك لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول .

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر استثناء أسر السجناء، وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك ، كما أصدر ، قرارا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفى فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.

وجدير بالذكر أن  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  كان قد أكد  أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، و استمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز حتى بعد تحريك سعر السولار  من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.


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