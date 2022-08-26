اليوم السابع
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الجمعة، 26 أغسطس 2022 04:20 م
أكرم القصاص
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14 شاطئا كاملة العدد بالإسكندرية فى الجمعة الأخيرة من أغسطس.. صور

الجمعة، 26 أغسطس 2022 02:54 م
14 شاطئا كاملة العدد بالإسكندرية فى الجمعة الأخيرة من أغسطس.. صور شواطئ الإسكندرية كاملة العدد والإشغال 98% في آخر جمعة من أغسطس
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية، إقبالا كبيرا اليوم، فى الجمعة الأخيرة من شهر أغسطس، واستقبلت المحافظة أعدادا كبيرة من رحلات اليوم الواحد، والتي جاءت لتقضي يوما سعيدا على شواطئ الإسكندرية الساحرة، قبيل حلول شهر سبتمبر والذى تستعد فيه الأسر المصرية لموسم جديد من الدراسة والذى من المقرر أن يبدأ هذا العام فى الأول من أكتوبر.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، أن الشواطئ قد استقبلت أعداد كبيرة من المصطافين اليوم، منذ الصباح ، حيث أعلنت 14 شاطئا من أصل 61 شاطئا أنها كامل العدد ، وبلغت نسبة الإشغالات بها 100% ، فيما بلغت نسبة الإشغال فى الشواطئ الشرقية عامة و الممتدة من المندرة شرقا وحتى سيدى بشر نحو 98% ، أما الشواطئ الغربية و الممتدة من العجمى وحتى الكيلو 21 ،فقط بلغت نسبة الإشغال بها نحو 85% اليوم ،وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن متوسط نسبة الإشغال على كافة الشواطئ اليوم جاءت بنحو 91.5%.

وحول حالة البحر فى الأسبوع الأخير من أغسطس وارتفاع درجات الحرارة ، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، استقرار حالة البحر فى كافة الشواطئ، وأكدت رفع الرايات الخضراء ، مع درجة حرارة تصل فى العظمى إلى 30 درجة ،ومع استقبال أعداد كبيرة من رحلات اليوم الواحد على كافة الشواطئ ، تم توجيه الرحلات الى شواطئ وسط الإسكندرية بداية من الشاطبى وحتى الانفوشى و بحرى ،نظرا لاكتمال نسب الإشغال فى الشواطئ الشرقية و التى أعلن بعضها أنه كامل العدد وتم غلق البوابات.

 

اقبال-على-شواطئ-الاسكندرية-منذ-الصباح
اقبال-على-شواطئ-الاسكندرية-منذ-الصباح

 

الاستمتاع-بالبحر-فى-اغسطس
الاستمتاع-بالبحر-فى-اغسطس

 

الاسكندرية-تستقبل-الرحلات
الاسكندرية-تستقبل-الرحلات

 

الجمعة-الاخيرة-من-اغسطس
الجمعة-الاخيرة-من-اغسطس

 

العجمى
العجمى

 

حملات-المراقبة-على-الشواطئ
حملات-المراقبة-على-الشواطئ

 

شاطئ-الشاطبى
شاطئ-الشاطبى

 

شاطئ-ستانلى
شاطئ-ستانلى

 

شاطئ-ستانلى-صباح-اليوم
شاطئ-ستانلى-صباح-اليوم

 

شواطئ-الاسكندرية
شواطئ-الاسكندرية

 

شواطئ-الاسكندرية-فى-اغسطس
شواطئ-الاسكندرية-فى-اغسطس

 

شواطئ-العجمى-غربا
شواطئ-العجمى-غربا

 

شواطئ-بحرى
شواطئ-بحرى

 

شواطئ-بحرى-الاقل-كثافة
شواطئ-بحرى-الاقل-كثافة

 

شواطئ-سيدى-بشر
شواطئ-سيدى-بشر

 

شواطئ-شرق-الاسكندرية
شواطئ-شرق-الاسكندرية

 


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