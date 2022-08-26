14 شاطئا كاملة العدد بالإسكندرية فى الجمعة الأخيرة من أغسطس.. صور

شهدت محافظة الإسكندرية، إقبالا كبيرا اليوم، فى الجمعة الأخيرة من شهر أغسطس، واستقبلت المحافظة أعدادا كبيرة من رحلات اليوم الواحد، والتي جاءت لتقضي يوما سعيدا على شواطئ الإسكندرية الساحرة، قبيل حلول شهر سبتمبر والذى تستعد فيه الأسر المصرية لموسم جديد من الدراسة والذى من المقرر أن يبدأ هذا العام فى الأول من أكتوبر.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، أن الشواطئ قد استقبلت أعداد كبيرة من المصطافين اليوم، منذ الصباح ، حيث أعلنت 14 شاطئا من أصل 61 شاطئا أنها كامل العدد ، وبلغت نسبة الإشغالات بها 100% ، فيما بلغت نسبة الإشغال فى الشواطئ الشرقية عامة و الممتدة من المندرة شرقا وحتى سيدى بشر نحو 98% ، أما الشواطئ الغربية و الممتدة من العجمى وحتى الكيلو 21 ،فقط بلغت نسبة الإشغال بها نحو 85% اليوم ،وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن متوسط نسبة الإشغال على كافة الشواطئ اليوم جاءت بنحو 91.5%.

وحول حالة البحر فى الأسبوع الأخير من أغسطس وارتفاع درجات الحرارة ، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، استقرار حالة البحر فى كافة الشواطئ، وأكدت رفع الرايات الخضراء ، مع درجة حرارة تصل فى العظمى إلى 30 درجة ،ومع استقبال أعداد كبيرة من رحلات اليوم الواحد على كافة الشواطئ ، تم توجيه الرحلات الى شواطئ وسط الإسكندرية بداية من الشاطبى وحتى الانفوشى و بحرى ،نظرا لاكتمال نسب الإشغال فى الشواطئ الشرقية و التى أعلن بعضها أنه كامل العدد وتم غلق البوابات.