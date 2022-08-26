يوفر 3 آلاف فرصة عمل.. 7 معلومات عن إنشاء أكبر مجمع للأسمدة فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تسعى محافظة أسوان، لجذب المزيد من المشروعات الإستثمارية كثيفة العمالة، بهدف توفير فرص عمل للشباب وجلب عائد اقتصادى يعود بالنفع على أهل المحافظة.

وفى هذا الإطار، يستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول مشروع إنشاء أكبر مجمع صناعى للأسمدة بالمنطقة الصناعية الفوسفاتية: