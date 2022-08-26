يوفر 3 آلاف فرصة عمل.. 7 معلومات عن إنشاء أكبر مجمع للأسمدة فى أسوان

تسعى محافظة أسوان، لجذب المزيد من المشروعات الإستثمارية كثيفة العمالة، بهدف توفير فرص عمل للشباب وجلب عائد اقتصادى يعود بالنفع على أهل المحافظة.
وفى هذا الإطار، يستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول مشروع إنشاء أكبر مجمع صناعى للأسمدة بالمنطقة الصناعية الفوسفاتية:
1- يعد المشروع الأكبر فى المجمعات الصناعية فى مجال الأسمدة بصعيد مصر.
2- يقع المشروع بمنطقة وادى هلال بالسباعية شرق، شمال محافظة أسوان.
3- تصل مساحة المشروع لـ500 ألف م2.
4- تبلغ الاستثمارات المتوقعة للمشروع نحو 20 مليار جنيه.
5- يساهم فى توفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة.
6- كما يساهم فى تشغيل عدد 2 مصنع لتدوير القمامة بمدينتى أسوان وإدفو ضمن منظومة تدوير المخلفات وتحسين البيئة.
7- تقدم محافظة اسوان كافة التسهيلات الإستثمارية الممكنة مع أوجه الدعم المختلفة لإقامة المجمع الصناعى.
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