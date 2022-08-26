وكيل أوقاف الإسكندرية فى جولة مرورية على المساجد بالمحافظة

الإسكندرية أسماء على بدر

قام الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة، الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية بجولة مرورية استهدفت عددا من مساجد الإدارات الفرعية لضبط سير العمل والتأكد من جاهزية المساجد واستعدادها لإقامة الشعائر على أكمل وجه واستقبال ضيوف الرحمن مؤكدا ان مهمتنا هي إعداد بيوت الله عزوجل وتهيئتها للرواد على الوجه الأكمل.



كما أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان " أسماء يوم القيامة ودلالتها في القرآن الكريم " بإشرافٍ من الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وبمتابعة الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة.



وقال الشيخ سلامة " إن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يحدثنا في القرآن الكريم عن أحوال يوم القيامة ويفصل لنا مشاهده واهواله ليكون المؤمن دائم الحذر والاستعداد لهذا اليوم العظيم و ان الله عزوجل اخبارنا عن أسماء كثيرة ليوم القيامة كالقارعة والحاقة ويوم الحسرة ويوم الازفة إلى غير ذلك من أسماء القيامة لان كل اسم من هذه الأسماء له دلالة خاصة على موقف او مشهد من مشاهد القيامة ليكون الانسان على بصيرة من هذا اليوم العظيم فيعد نفسه لهذا اليوم وللقاء الله تبارك وتعالى".