وتتراوح أعمار الأفراد الثلاثة المتضررين بين 20 و 30 عاما وبدأوا يعانون من الأعراض بين 15 و 17 يوليو، وفقا لبيان صحفي صادر عن هيئة تورونتو للصحة العامة اليوم الخميس، وتقول الوحدة الصحية إن الأفراد المصابين ولدوا خارج كندا في دول لا تقدم تحصينًا للأطفال ضد المرض. ومن غير المعروف مكان ولادة المصابين.



وترتبط معظم أمراض المكورات السحائية الغازية ببكتيريا تسمى النيسرية السحائية، والتي تسبب عدوى في بطانة الرأٍ والحبل الشوكي ومجرى الدم.



وتقول هيئة تورونتو للصحة العامة "ينشر الناس بكتيريا المكورات السحائية إلى أشخاص آخرين عن طريق مشاركة إفرازات الجهاز التنفسي والحلق (اللعاب أو البصاق). بشكل عام، يستغرق الأمر اتصالًا وثيقًا أو طويلا لنشر هذه البكتيريا".



وتشمل أعراض العدوى: ظهور حمى مفاجئ، صداع الرأس، تصلب الرقبة، ألم المفاصل، طفح جلدي من البقع أو الكدمات ذات اللون الأحمر الأرجواني، الانزعاج من الأضواء الساطعة، استفراغ وغثيان. وقد يعاني الأطفال الصغار من أعراض أقل تحديداً، وقد تشمل: التهيج، صعوبة الاستيقاظ، بكاء عالي النبرة، رفض الأكل.



ومن المعروف أن المرض يتطور بسرعة وتشمل المضاعفات انخفاض ضغط الدم والنوبات وفقدان السمع وبتر الأطراف وتلف الدماغ أو الوفاة.



وتعتبر اللقاحات فعالة بنسبة 97 في المائة عند الرضع خلال عام واحد من التطعيم وتنخفض إلى 68 في المائة بعد عام واحد.