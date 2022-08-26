وزير الرى يتفقد مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بمحطة الحمام جنوب الضبعة

كتبت ـ أسماء نصار

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم، مشروعات الموارد المائية والرى بمحافظة الإسكندرية، فى إطار جولاته التفقدية لمشروعات الوزارة بالمحافظات.

واستعرض سويلم محطة 1 على المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام والواقعة علي مصرف العموم بمنطقة جنوب الضبعة ، بقدرة رفع 9 أمتار وبنسبة إنجاز حالياً تصل إلى 39% ، حيث تم الانتهاء من حوض الطرد، وجارى العمل في حوض المص وعنبر الطلمبات وتحويلة مصرف العموم أمام المحطة.

وعقد سويلم اجتماعاً مع مهندسى وفني الوزارة العاملين بالمشروع، وممثلى الشركات المنفذة، واستشارى المشروع، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل، وأثنى سويلم على المجهودات الكبيرة المبذولة من كافة العاملين بالمشروع، حيث وجه بصرف مكافأة لمهندسي وفنيي الوزارة العاملين بالمشروع تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد.

وقال الدكتور سويلم، إنه تم تنفيذ حوالى 38.50% من أعمال مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (39 – 50) % من المستهدف ، ونهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 32 %، وإنهاء مسار المواسير بنسبة 52 %، مشيراً إلى أن هذا المسار يمتد بطول 114 كيلومتر (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم) وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم، وتعد أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومترا وإنشاء 15 محطة رفع.

وأوضح أن هذا المشروع يهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة، وأن هذا المشروع يُعد مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير كل قطرة مياه عدة مرات، كما أن هذا المشروع يُعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.