وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية يلتقيان قيادات الدعوة بالمحافظة اليوم

كتب على عبد الرحمن

يلتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، بقيادات الدعوة بمحافظة القليوبية بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، كما يؤديان صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة بنها وذلك فى إطار احتفال المحافظة بالعيد القومي.

وكلف وزير الأوقاف، وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، الدكتور نوح العيسوي، بأداء خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: "أسماء يوم القيامة ودلالاتها في القرآن الكريم"، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية .

وقالت وزارة الأوقاف، إن ذلك يأتي فى إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية، لافتة إلى أنه من المقرر اليوم أن يتم افتتاح 9 مساجد، منها (7) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه (109) مساجد، منها (91) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 18 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهى على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسماعيلية

1. سيد الشهداء حمزه – القنطرة غرب المدينة

مديرية أوقاف المنيا

2. الإيمان والنور – ماقوسة - المنيا

3. الحاج جبالى – بنى صامت – بنى مزار

4. الصلاحى – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف البحيرة

5. النقراش الكبير – النقراش – ايتاى البارود

مديرية أوقاف الجيزة

6. التقوى – قرية الديسمى - الصف

مديرية أوقاف الفيوم

7. الصحابة – الزاوية الخضراء - سنورس

ثانيًا: مسجد الصيانة:

مديرية أوقاف البحيرة

1. مصطفى عوض – عزبة مصطفى عوض – شرنوب – مركز دمنهور

2. الهدى أمام البنك الزراعى – مركز بدر