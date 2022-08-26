اليوم السابع
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هوس الثراء السريع.. لص الآثار بسوهاج: استخرجت 22 قطعة أثرية من حفرتين

الجمعة، 26 أغسطس 2022 06:00 ص
هوس الثراء السريع.. لص الآثار بسوهاج: استخرجت 22 قطعة أثرية من حفرتين قطع أثرية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أسماء شلبى

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اعترف لص آثار، بالتنقيب أسفل منزله بطهطا في سوهاج للبحث عن كنوز أثرية، حيث نجح في حفر حفرتين واستخراج 22 قطعة أثرية تمهيدا لبيعها.
 
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج) بالحفر والتنقيب عن الآثار .
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وتم العثور على أعمال حفر ببدروم المنزل "2 حفرة"، ووجود شواهد أثرية عبارة عن كسر فخار، وباستكمال التفتيش تم ضبط (22 قطعة يشتبه فى أثريتها) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وزارة الداخلية

شرطة السياحة والآثار

الحفر والتنقيب عن الآثار

أخبار الحوادث

التنقيب عن الآثار

عقوبه التنقيب عن الآثار



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