اليوم السابع
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الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:54 م
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"هدفي جمع المال".. اعترافات المتهم بنشر امتحانات الثانوية العامة على "واتس آب"

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:26 م
"هدفي جمع المال".. اعترافات المتهم بنشر امتحانات الثانوية العامة على "واتس آب" حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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"هدفي جمع المال"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بتسريب ونشر أسئلة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة عبر الواتس آب.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اضطلاع القائم على إدارة إحدى المجموعات، عبر تطبيق المحادثات "واتس آب"، بنشر صور أسئلة امتحانات والإجابة الخاصة بها، والادعاء بكونها أسئلة امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى".

 

باستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها، (مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمُحافظة القليوبية).

 

عقب تقنين الإجراءت تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على جهاز لوحى محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أيد ما سبق، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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