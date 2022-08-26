"نسر" يثير الفزع فى مطار أمريكى أثناء محاولته السفر.. فيديو‏ وصور

كتبت: نهال أبو السعود

شوهد ضيف غير متوقع - وهو نسر يدعى كلارك - كان يمر بأمن المطار في مطار شارلوت دوجلاس ‏الدولي مع مدربه دانييل كون مساعد مدير محمية الطيور العالمية في طريقهم لصعود الطائرة.‏

وكتب احد المسافرين المتواجدين في المطار وشاهدوا النسر كلارك على تويتر "رجل في الخارج يجلب ‏نسرًا عبر بوابات الامن في مطار دوجلاس"، وسلطت شرطة امن المطار الضوء على الراكب الغير ‏معتاد يوم الخميس.

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قالت مارك هول المتحدث باسم ‏TSA‏ على تويتر: "اعتاد ضباط إدارة أمن النقل على رؤية نسر على ‏زيهم العسكري وهم ينظرون من فوق كتفهم ، لكنني متأكد من أن الفريق في نقطة التفتيش بمطار ‏دوجلاس قام بعمل مضاعف عندما رأوا واحدًا حقيقيًا في وقت سابق من هذا الأسبوع ،" ‏



الصقر

وقال كون الذي تم التقاطه في الصور ولقطات من المطار وهو يحمل الطائر الذي يبلغ وزنه ثمانية ‏أرطال إن كلارك يطير ما بين خمس وسبع مرات في العام.‏

في هذه الحالة ، كانوا يسافرون على متن خطوط ساوث ويست إيرلاينز للعودة إلى ديارهم في سانت ‏لويس بعد مساعدتهم في الترحيب بالطلاب الجدد في جامعة هاي بوينت. قال كون إن كلارك كانت ‏تأتي إلى المدرسة منذ أكثر من عقد وهي أيضًا منتظمة في احتفال يوم المحاربين القدامى والتخرج.‏



الصقر

قال هول لشبكة ‏ABC News‏ إن الأمر يتعلق بتقدير شركات الطيران عندما يتعلق الأمر بالحيوانات ‏التي سيسمحون بها في الرحلات الجوية التجارية.‏

قال هول إن عملاء إدارة أمن النقل أحضروا الطائر إلى ممر منفصل ، حيث تم إزالته من حامله ‏للفحص قبل إعادته. وقال إنه تم تحويل الركاب إلى مسار مختلف واضاف: "ربما كان الناس قد أصيبوا ‏بالفزع من ذلك لم نرغب في إخافة أحد داخل الحاجز".‏