"نسر" يثير الفزع فى مطار أمريكى أثناء محاولته السفر.. فيديو‏ وصور

شوهد ضيف غير متوقع - وهو نسر يدعى كلارك - كان يمر بأمن المطار في مطار شارلوت دوجلاس الدولي مع مدربه دانييل كون مساعد مدير محمية الطيور العالمية في طريقهم لصعود الطائرة.
وكتب احد المسافرين المتواجدين في المطار وشاهدوا النسر كلارك على تويتر "رجل في الخارج يجلب نسرًا عبر بوابات الامن في مطار دوجلاس"، وسلطت شرطة امن المطار الضوء على الراكب الغير معتاد يوم الخميس.
قالت مارك هول المتحدث باسم TSA على تويتر: "اعتاد ضباط إدارة أمن النقل على رؤية نسر على زيهم العسكري وهم ينظرون من فوق كتفهم ، لكنني متأكد من أن الفريق في نقطة التفتيش بمطار دوجلاس قام بعمل مضاعف عندما رأوا واحدًا حقيقيًا في وقت سابق من هذا الأسبوع ،"
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وقال كون الذي تم التقاطه في الصور ولقطات من المطار وهو يحمل الطائر الذي يبلغ وزنه ثمانية أرطال إن كلارك يطير ما بين خمس وسبع مرات في العام.
في هذه الحالة ، كانوا يسافرون على متن خطوط ساوث ويست إيرلاينز للعودة إلى ديارهم في سانت لويس بعد مساعدتهم في الترحيب بالطلاب الجدد في جامعة هاي بوينت. قال كون إن كلارك كانت تأتي إلى المدرسة منذ أكثر من عقد وهي أيضًا منتظمة في احتفال يوم المحاربين القدامى والتخرج.
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قال هول لشبكة ABC News إن الأمر يتعلق بتقدير شركات الطيران عندما يتعلق الأمر بالحيوانات التي سيسمحون بها في الرحلات الجوية التجارية.
قال هول إن عملاء إدارة أمن النقل أحضروا الطائر إلى ممر منفصل ، حيث تم إزالته من حامله للفحص قبل إعادته. وقال إنه تم تحويل الركاب إلى مسار مختلف واضاف: "ربما كان الناس قد أصيبوا بالفزع من ذلك لم نرغب في إخافة أحد داخل الحاجز".
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