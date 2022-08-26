مقطورة سيارة تنهى حياة شاب فى المنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

أنهت مقطورة سيارة نقل ثقيل، حياة شاب إثر انزلاقها وسقوطها على شاب من أعلى كوبرى دراجيل بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بمصرع "محمد ع ا "32 سنة، مقيم بقرية دراجيل، أثناء وقوفه أسفل كوبرى دراجيل بمدينة الشهداء، وسقوط مقطورة سيارة نقل ثقيل انزلقت من أعلى الكوبرى .

على الفور تم نقل الجثمان إلى مستشفى الشهداء المركزى، ولم تنجح محاولات إنقاذ الشاب، ليفارق الحياة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.