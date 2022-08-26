معابد الكرنك تشهد عودة العمل فى ترميمات صالة الأعمدة الكبرى لخدمة حركة السياحة

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد منطقة معابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، عودة العمل من جديد فى المشروع القومي لترميم صالة الأعمدة الكبرى التى تضم 134 عمودا، بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث يقوم فريق الترميم والعمال والأثريين بمهمة قومية تتواصل يومياً بأيادي مصرية فى الصالة التاريخية الأهم فى معابد الكرنك.



وفي هذا الصدد استأنف فريق العمل من مرممين وأثرين المجلس الأعلى للآثار أعمال الترميم بصالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك حيث تم البدء في ترميم العمود رقم 59 و 68، حيث صرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن صالة الأعمدة الكبرى تتكون من 134 عمود وأنه تم الانتهاء خلال الفترة الماضية، من ترميم 16 عمود منها، وسوف يتم ترميم باقي الأعمدة تباعاً.



وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، فى بيان صحفى، أن أعمال الترميم الجارية بالمعبد تأتي إستعداداً لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين خلال الموسم السياحي الشتوي والنهوض بمنتج السياحة الثقافية خاصة في ظل المنتج المتكامل الذي يجمع بين منتجى السياحة الثقافية الشاطئية.



ومن جانبه قال محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، أن أعمال الترميم شملت أعمال التوثيق الفوتوغرافي، والقيام بأعمال التنظيف الميكانيكي لإزالة الأتربة والعوالق الطينية، ثم التنظيف الكيميائي لإزالة الاتساخات والبقع وطبقات السناج المختلفة، كما تم حقن الأجزاء المنفصلة، وتقوية الألوان الضعيفة.



وأوضح محمد عبد البديع لـ"اليوم السابع"، أن فريق الترميم بوزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع عدد من خريجى أقسام الترميم بجامعتى الأقصر وجنوب الوادي ومعهد الترميم بالأقصر، قاموا خلال المرحلة الأولى من العمل لترميم 16 عمود بالصالة، بالعمل فى ترميم الأعمدة فى صالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك وإظهار ألوانها الأصلية، وذلك بعد إزالة آثار التلف التى سببتها عوامل التعرية وجارى استكمال أعمال الترميم لباقى الأعمدة تباعاً، حيث أن أعمال الترميم تمت بصالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك وشملت ترميم الأعمدة التى على هيئة زهرة البردى المفتوح كمرحلة أولى ثم باقى الأعمدة كمرحلة ثانية، وذلك تمهيدا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير طريق الكباش فى احتفالية كبرى.



