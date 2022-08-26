مطار الغردقة ينجح في تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمدة عام

كتبت رحاب نبيل

نجح مطار الغردقة الدولى فى التأكيد على سريان اعتماد شهادة ( الأيزو 9001 - 2015) لمدة عام آخر، وذلك بعد إجراء التفتيشات والمراجعات من قبل الشركه المانحه (SGS)، وهو تفتيش دوري تقوم به الشركة للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات وتقديم أفضل مستويات الخدمة.

حضر التفتيش كلا من الطيار خالد عبد السلام رئيس قطاع المطابقة والسلامة، والطيار مراد محمد السيد مدير مطار الغردقة الدولى وفريق عمل الجودة من المقر.

وأعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته بتجديد اعتماد شهادة الأيزو، مشيداً بجهود العاملين بالمطار وتفانيهم وإخلاصهم فى عملهم والتي كان لها عظيم الأثر بحصول مطار الغردقة على هذا الاعتماد، مؤكدا على أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية.