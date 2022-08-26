مصرع مزارع أثناء تدخله لفض مشاجرة بين مواطنين في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي مزارع مصرعه أثناء تدخله لفض مشاجرة بين مواطنين بالفيوم، وتم نقل الجثة لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شخص في مشاجرة بين شخصين بقرية الحادقة بنطاق المركز.

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مكان نشوب مشاجرة بين شخصين، وتبينّ مصرع مواطن يدعي محروس أ، إثر إصابته بنزيف في المخ، عقب تعرضه لضربة بقالب طوب على رأسه أثناء تدخله لفض مشاجرة بين شخصين فقُتل بينهما، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم ضبط طرفي المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.