مصرع طفل غرقًا بحمام سباحة فى كفر شكر بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مصرع طفل داخل حمام سباحة، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى، بوصول طفل 4 سنوات جثة هامدة إثر تعرضه للغرق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات الأولية أن الطفل كان يقوم بالاستحمام داخل حمام السباحة، ولفظ أنفاسه الأخيرة غرقا لعدم إجادته السباحة وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بمراجعة كاميرات حمام السباحة والمكان وسؤال مسئول حمام السباحة والتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.