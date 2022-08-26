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مصرع طفل غرقا إثر انزلاق قدمه بإحدى ترع مركز كوم حماده في البحيرة

الجمعة، 26 أغسطس 2022 04:31 م
مصرع طفل غرقا إثر انزلاق قدمه بإحدى ترع مركز كوم حماده في البحيرة غرق - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقي طفل مصرعه غرقًا بمركز  كوم حمادة إثر انزلاق قدمه بإحدى الترع في مركز كوم حمادة بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. وبالفحص تبين غرق محمد ا.ى 11 عامًا مقيم بمحافظة المنوفية داخل إحدى الترع بالقرب من قرية علقام التابعة لمركز كوم حمادة.

وتم انتشال الجثة من مياه الترعة، ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.


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