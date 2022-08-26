اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين نقل بالشرقية

الجمعة، 26 أغسطس 2022 09:56 ص
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين نقل بالشرقية جانب من الحادث
الشرقية فتحية الديب

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لقى سائق مصرعه، فيما أصيب شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز بلبيس بالشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث بين سيارتين نقل أعلى كارثة الطريق الإقليمي  بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع احد قايدى السيارتين وإصابة شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل الجثة و المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة صرحت بالدفن.



 


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