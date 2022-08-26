مصرع شخص أثناء تفريغ جرار زراعى محمل بمواسير حديد في المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقي شخص مصرعه، أثناء مشاركته في تفريغ جرار زراعي محمل بمواسير الصرف الصحي بمركز مغاغة في شمال المنيا، بينما تم إنقاذ طالب آخر تناول قرصا مجهولا بطريق الخطأ في إحدي قرى مركز ملوي بجنوب المحافظة.



تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مغاغة، تتضمن مصرع "م.ع" 18 عاما، طالب مقيم بمحافظة الجيزة، حيث سقطت عليه ماسورة صرف صحي قطر 8 بوصة أثناء مشاركته في تفريغ حمولة جرار زراعي محمل بمواسير الصرف الصحي بقرية برطباط التابعة لمركز مغاغة.

تم نقل جثة المتوفي إلي مشرحة مستشفي مغاغة العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق وقررت إنتداب مفتش صحة المركز لمناظرة الجثة وتحديد سبب الوفاة.



كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بوصول "أ-ن" 18 عاما، طالب، مقيم بإحدي قري غرب المركز، إلي إستقبال المستشفي العام مصابا بالإعياء الشديد وضيق في التنفس وإرتفاع في درجة حرارة الجسم، وتقرر تحويله لمركز السموم بمستشفي المنيا العام لإستكمال العلاج.

أفادت التحريات الأولية للمباحث الجنائية، أن الطالب تناول قرص مجهول بطريق الخطأ ونتج عن ذلك إصابته وتدهور حالته الصحية وتم إنقاذه داخل مستشفي ملوي التخصصي، وجري نقله لمركز السموم بالمستشقي العام بمدينة المنيا لإستكمال العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتصرف.





