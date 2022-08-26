مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكى على "صحراوى البحيرة"

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب آخر بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمركز وادى النطرون .

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن مصرع "س.ع س" 21 عاما مقيم قرية النجاح بمركز بدر وإصابة شخص آخر، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة .

كما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.