مصرع شاب غرقًا فى شاطئ الغرام بسبب ارتفاع أمواج البحر بمطروح

مطروح - فريق المحافظات

شهد شاطئ الغرام بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، مصرع شاب جرفته الأمواج إلى الشاطئ، وتمكن رجال الإنقاذ من استخراجه من البحر، ونقله إلى مستشفى مطروح العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارًا من قسم شرطة مطروح، يفيد بغرق شاب داخل شاطئ الغرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقهم سيارات الإسعاف، وقوات الإنقاذ النهرى إلى محل البلاغ.

وتبين أن الغريق، شاب يبلغ من العمر 27 عاما، كان يسبح فى شاطئ الغرام، وجرفته الأمواج إلى داخل الشاطئ وتوفى قبل محاولة إنقاذه، وتم نقل الغريق إلى مستشفى مطروح العام إلا أنه فارق الحياة، وتحرر محضر بالواقعة.

ومن جانبه كان مجلس مدينة مرسى مطروح قد أصدر بيانا، يطالب بتوخى الحذر فى الشواطئ المفتوحة نظرا لارتفاع الأمواج حفاظا على أرواح المواطنين.